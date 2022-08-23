Медведев: Виновные в гибели журналистки Дугиной будут найдены

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что виновные в гибели журналистки Дарьи Дугиной будут найдены и наказаны.

Прилепин: В гибели дочери Дугина может быть виноват Зеленский

В своей телеграмме соболезнования он также выразил соболезнования близким и родным погибшей. Произошедшее он назвал «чудовищным преступлением».

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, взорвался 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Она погибла на месте. По мнению российских властей, убийство Дугиной спланировали украинские диверсанты.

Дарья Дугина наравне с ее отцом - философом Александром Дугиным - выступала за идею «русского мира». Также открыто и активно поддерживала военную операцию РФ на территории Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры