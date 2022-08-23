Медведев: Виновные в гибели журналистки Дугиной будут найдены

В своей телеграмме соболезнования он также выразил соболезнования близким и родным погибшей. Произошедшее он назвал «чудовищным преступлением».

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, взорвался 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Она погибла на месте. По мнению российских властей, убийство Дугиной спланировали украинские диверсанты.

Дарья Дугина наравне с ее отцом - философом Александром Дугиным - выступала за идею «русского мира». Также открыто и активно поддерживала военную операцию РФ на территории Украины.

