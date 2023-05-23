Песков: Поставки вооружений Киеву не способны изменить ситуацию
Поставка западными странами вооружений Украине, в том числе истребителей F-16, не способна коренным образом изменить ситуацию. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что продолжается «спираль по нарастающей» по поставке Киеву разного вида вооружений.
Ранее, 23 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что специальный фонд Евросоюза для компенсации военных поставок Украине следует увеличить. По его словам, страны сообщества запросили за уже совершенные поставки вооружений 10 млрд евро, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru