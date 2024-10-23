Захарова назвала вбросами сообщения об отправке военных из КНДР в Россию
Взаимодействие России и Северной Кореи в военной сфере не нарушает норм международного права. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, любые утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой», и нетрудно понять, «кто и для каких целей инициировал все эти информационные волны».
Захарова указала, что связано с тем, что Украина уже два года просит у Южной Кореи летальное оружие.
«Главное, чтобы Южная Корея тоже не поддавалась на провокации, к которым её активно, очевидно, подталкивает Запад», - заключила она.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о наличии доказательств того, что войска КНДР находятся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Двое из трех напавших на здание в Анкаре террористов нейтралированы
- Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России
- Хуснуллин: Государство не будет стимулировать ипотеку при высокой инфляции
- Захарова предупредила Запад об ответе на использование российских активов
- «Автостат»: За 10 лет новые автомобили в России подорожали втрое
- Excite Quintet закроет серию октябрьских концертов «Джаза на воде»
- Советник президента РФ заявил о кибератаках на цифровую инфраструктуру БРИКС
- Памятник Жану-Клоду Ван Дамму демонтировали в Азербайджане
- Захарова назвала вбросами сообщения об отправке военных из КНДР в Россию
- Пропавшего российского журналиста нашли в гараже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru