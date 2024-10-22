В КНДР назвали Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына, замдиректора отдела пропаганды Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Украина и Южная Корея — «невоспитанные собаки, выпестованные США». Ее комментарий опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи.

КНДР отправила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с мусором

По ее словам, Киев и Сеул «суетятся туда и сюда для попрошайничества» и позволяют себе нелепые высказывания в отношении обладающих ядерным оружием государств.

Северокорейский политик также подвергла критике Южную Корею за нарушение беспилотниками воздушного пространства КНДР. Ким Ё Чжон отметила, что следственные органы КНДР разбираются ситуации, и пригрозила Сеулу «неожиданными последствиями».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Южной Корее следует внимательно отнестись к предупреждениям Северной Кореи, которые связаны с распространением листовок беспилотниками Сеула.

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ФОТО: РИА Новости
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