В КНДР назвали Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»
Сестра главы КНДР Ким Чен Ына, замдиректора отдела пропаганды Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Украина и Южная Корея — «невоспитанные собаки, выпестованные США». Ее комментарий опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи.
По ее словам, Киев и Сеул «суетятся туда и сюда для попрошайничества» и позволяют себе нелепые высказывания в отношении обладающих ядерным оружием государств.
Северокорейский политик также подвергла критике Южную Корею за нарушение беспилотниками воздушного пространства КНДР. Ким Ё Чжон отметила, что следственные органы КНДР разбираются ситуации, и пригрозила Сеулу «неожиданными последствиями».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Южной Корее следует внимательно отнестись к предупреждениям Северной Кореи, которые связаны с распространением листовок беспилотниками Сеула.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru