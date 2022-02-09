Захарова назвала условия деэскалации вокруг Украины

Добиться деэскалации вокруг Украины можно, если США и Североатлантический альянс прекратят совместные учения с ВСУ и выведут поставленное Киеву оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, добиться деэскалации «можно очень быстро». Для этого также необходимо отозвать с территорий Украины западных военных советников и инструкторов.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФУкраина
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