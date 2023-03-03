СМИ сообщают о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке
Переговоры по продлению «зерновой сделки» под эгидой ООН зашли в тупик, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
По его словам, Турция и ООН продолжают переговоры, но остается нерешенным вопрос по предоставлению гарантиям российской стороны по выходу агропродукции и аммиака на мировые рынки. Эти вопросы необходимо решить в сжатые сроки, сделка действует до 18 марта.
Заключенная в июле 2022 года зерновая сделка провалилась. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России. Причиной внешнеполитическое ведомство назвало саботаж договоренностей со стороны западных стран.
Ранее о необходимости «расширения» зерновой сделки заявляла украинская сторона. Так, замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васько заявил, что Киев хочет продлить сделку не на 120 дней, а на год, а также включить в нее порты Николаева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru