СМИ сообщают о тупиковой ситуации в переговорах по зерновой сделке

Переговоры по продлению «зерновой сделки» под эгидой ООН зашли в тупик, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

По его словам, Турция и ООН продолжают переговоры, но остается нерешенным вопрос по предоставлению гарантиям российской стороны по выходу агропродукции и аммиака на мировые рынки. Эти вопросы необходимо решить в сжатые сроки, сделка действует до 18 марта.