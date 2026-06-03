В ДНР при атаке дрона на автобус «Москва - Симферополь» погибли семь человек
Украинский ударный БПЛА ударил по рейсовому автобусу «Москва - Симферополь» в Енакиево. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на платформе «Макс».
«По предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести», - написал руководитель региона.
По словам Пушилина, всем оказывают необходимую помощь, отмечает 360.ru.
Глава ДНР выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее в Луганской Народной Республике украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус «Рубежное — Кременная», три человека пострадали.
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