Захарова назвала США «страной-банкротом»

Ранее бюджетное управление американского конгресса сообщило, что госдолг перед заемщиками, кроме правительства, к 2053 году достигнет 181% валового внутреннего продукта страны. При этом в 2023 году он составлял 98% ВВП.

«Страна-банкрот», — написала Захарова.

В июне госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн, напоминает RT. По данным Минфина страны, суммарный непогашенный долг государства составляет 32 трлн 39 млрд 244 млн долларов, отмечает телеканал «360».

