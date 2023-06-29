Захарова назвала США «страной-банкротом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила прогноз о росте государственного долга США. Дипломат поделилась мнением в своем Telegram-канале.
Ранее бюджетное управление американского конгресса сообщило, что госдолг перед заемщиками, кроме правительства, к 2053 году достигнет 181% валового внутреннего продукта страны. При этом в 2023 году он составлял 98% ВВП.
«Страна-банкрот», — написала Захарова.
В июне госдолг США впервые в истории превысил $32 трлн, напоминает RT. По данным Минфина страны, суммарный непогашенный долг государства составляет 32 трлн 39 млрд 244 млн долларов, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru