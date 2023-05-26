Володин назвал госдолг США мировой финансовой пирамидой

Как отметил политик, Соединенные Штаты, которые живут за счет других стран, оказались на пороге дефолта. Вашингтон вновь вынужден увеличивать потолок госдолга, со времен Второй мировой войны подобное решение принималось более ста раз, указывает «Свободная пресса».

«В 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США! Это несет ... все большие риски, поэтому многие государства переходят на расчеты в национальных валютах», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что все финансовые пирамиды рано или поздно разрушаются. По мнению спикера Госдумы, зависимым от доллара странам следует уже сегодня искать альтернативу американской валюте, чтобы снизить риски для своих граждан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США могут избежать дефолта в ближайшее время, Белый дом продолжает работу над поиском решения проблем с госдолгом, пишет РИА ФАН.

