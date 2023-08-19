Захарова назвала спекуляциями сообщения о возможных обменах заключёнными Россией и США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикации в американских СМИ о потенциальных обменах заключёнными Россией и США спекуляциями. Ее цитирует РИА «Новости».

Глава Госдепа США поговорил по телефону с находящимся в российской тюрьме Полом Уиланом

«Спекуляции на тему возможных обменов «сидельцев» между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации», — приводит слова Захаровой RT.

По мнению официального представителя МИД РФ, подобные заявления связаны исключительно с внутренней политикой6 которую проводит Вашингтон.

Захарова обратилась к американским властям с предложением провести непубличный диалог по обмену заключённых.

Ранее представитель американского Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США продолжают настаивать на освобождении своих граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, находящихся в заключении в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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