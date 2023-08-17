Госдеп США: Вашингтон продолжит настаивать на освобождении Уилана и Гершковича

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен сделал Москве серьезное предложение по Уилану.

Патель также рассказал, о телефонной беседе Блинкена и Уилана, прошедшей накануне вечером.

«Госсекретарь сообщить Полу, что он и президент Байден все еще привержены его возвращению домой и делают все возможное для этого», - добавил представитель госдепа.

Ранее в США допустили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

