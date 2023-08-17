Госдеп США: Вашингтон продолжит настаивать на освобождении Уилана и Гершковича
США продолжают настаивать на освобождении своих граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, находящихся в заключении в России. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента Ведант Патель, сообщает «Интерфакс».
По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен сделал Москве серьезное предложение по Уилану.
Патель также рассказал, о телефонной беседе Блинкена и Уилана, прошедшей накануне вечером.
«Госсекретарь сообщить Полу, что он и президент Байден все еще привержены его возвращению домой и делают все возможное для этого», - добавил представитель госдепа.
Ранее в США допустили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru