Захарова назвала решение Трампа по TikTok циничным

«Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», - считает Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указы, в соответствии с которыми через 45 дней в стране прекратятся сделки с компанией-владельцем приложения TikTok ByteDance, а также сделки, связанные непосредственно с действием китайского приложения.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что скорее пострадает инвестиционная привлекательность TikTok, чем США.

«Заявление со стороны TikTok больше напоминает крик о помощи. Если ее лишат достаточно большого рынка сбыта, то это ударит по инвестиционной привлекательности самой компании», - пояснил Мариничев.