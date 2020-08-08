Захарова назвала решение Трампа по TikTok циничным

Оправдание «выкручивания рук» конкуренту из Китая для поглощения TikTok в целях обеспечения национальной безопасности США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала особенно циничным.

Также она считает, что запретительные меры в отношении TikTok нарушают базовые нормы ВТО и ряд других международных документов, сообщается на сайте МИД РФ.

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«Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО. Попытка вашингтонского истеблишмента оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту в целях его поглощения необходимостью обеспечения национальной безопасности выглядит особенно цинично», - считает Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указы, в соответствии с которыми через 45 дней в стране прекратятся сделки с компанией-владельцем приложения TikTok ByteDance, а также сделки, связанные непосредственно с действием китайского приложения.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что скорее пострадает инвестиционная привлекательность TikTok, чем США.

«Заявление со стороны TikTok больше напоминает крик о помощи. Если ее лишат достаточно большого рынка сбыта, то это ударит по инвестиционной привлекательности самой компании», - пояснил Мариничев.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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