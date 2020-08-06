В Microsoft назвали сумму выкупа TikTok
Сделку по продаже TikTok оценили в 10-30 млрд долларов. Американская корпорация Microsoft планирует завершить консультации по выкупу социальной сети в течение трех недель.
Согласно информации телеканала CNBC Microsoft и нынешний владелец соцсети китайская компания ByteDance пока не пришли к консенсусу по проекту. Уточняется, что, по данным источников телеканала, в обсуждении сделки участвует министр финансов США Стивен Мнучин.
Microsoft обязалась перед властями США перенести системы социальной сети на территорию страны в случае покупки TikTok. Однако, нигде не уточняются объемы сделки – Microsoft намерена выкупить всю соцсеть или только американский сегмент.
Американская компания Microsoft заинтересовалась покупкой популярного китайского приложения после выдвинутого ультиматума президентом США Дональдом Трамом. Он заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
- Пробелы устранены! В Минобрнауки отреагировали на обвинения в льготном поступлении детей чиновников в вузы
- Владелец судна с селитрой, взорвавшей Бейрут, обращался в консульство РФ на Кипре
- Медики из Бурятии используют новый способ выявления COVID-19
- Механики за 300 тысяч: Роструд назвал самые денежные вакансии в июле
- За сутки в России выявлено еще 5 267 больных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru