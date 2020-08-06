В Microsoft назвали сумму выкупа TikTok

Microsoft обязалась перед властями США перенести системы социальной сети на территорию страны в случае покупки TikTok. Однако, нигде не уточняются объемы сделки – Microsoft намерена выкупить всю соцсеть или только американский сегмент.

Американская компания Microsoft заинтересовалась покупкой популярного китайского приложения после выдвинутого ультиматума президентом США Дональдом Трамом. Он заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны.



