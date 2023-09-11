Захарова назвала расизмом запрет въезда в ЕС российских авто
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей, телефонов, чемоданов, шампуней и других вещей даже для личного пользования.
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в России, запрещен. Об этом сообщило издание РБК. Также под запретом находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности, ноутбуки и даже шампуни. Все это расценивается Евросоюзом как запрещенный импорт.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что Евросоюз пытается различными путями надавить на российское руководство — ни санкции, ни меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина не помогли, теперь Запад решился на новые унизительные шаги, направленные против рядовых россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru