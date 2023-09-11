«Драконовские меры»: Депутат Чепа высмеял запрет въезда в ЕС российских авто

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в России, запрещен. Об этом сообщило издание РБК. Также под запретом находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности, ноутбуки и даже шампуни. Все это расценивается Евросоюзом как запрещенный импорт. Чепа заявил, что Запад пошел на такие шаги, поскольку не оставляет попыток сменить власть в России.

«Идет постоянное давление на российское руководство. Изначально на Западе полагали, что меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина сыграют значимую роль во внешней и внутренней политике и что у западных стран получится диктовать свои условия жизни в России. Они в этом ошиблись. Более 17500 санкций касательно бизнеса и номенклатуры также не привели к ожидаемому результату. Нынешние очень глупые шаги со стороны деятелей Евросоюза, попытка унизить наших граждан говорят о безысходности действий, направленных на разрушение России», — сказал Чепа.

Собеседник НСН также предположил, как новые ограничения отразятся на рядовых россиянах.

«Те, кто привык отдыхать в Куршевеле и Сен-Тропе, наверное, очень расстроятся, но большинство этого не заметит. Запад пытается воздействовать на определенные слои российского общества, но я абсолютно уверен, что он по-прежнему не сможет добиться ожидаемого результата глупыми драконовскими мерами. Думаю, такое поведение Евросоюза вызовет сарказм у россиян, только не по отношению к простым европейцам, а именно к сегодняшнему руководству ЕС», — добавил депутат.

В заключение Чепа подчеркнул, что Россия не должна вводить аналогичные ответные меры.

«Зачем унижать простых людей? Пусть приезжают к нам, россияне — гостеприимная нация, у нас все открыто. Пусть смотрят нашу культуру, которая значительно выше, чем то, что декларирует и навязывает сегодня Запад. Метод неоколониализма, проводимый в мире западными государствами, для нас неприемлем», — подытожил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил «ряд стран» в использовании санкций для оказания дополнительного политического давления на неугодных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

