«Драконовские меры»: Депутат Чепа высмеял запрет въезда в ЕС российских авто
Новые санкции Евросоюза глупы и унизительны, это очередная безрезультатная попытка оказать давление на власть в России, сказал НСН Алексей Чепа.
Евросоюз пытается различными путями надавить на российское руководство — ни санкции, ни меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина не помогли, теперь Запад решился на новые унизительные шаги, направленные против рядовых россиян. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в России, запрещен. Об этом сообщило издание РБК. Также под запретом находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности, ноутбуки и даже шампуни. Все это расценивается Евросоюзом как запрещенный импорт. Чепа заявил, что Запад пошел на такие шаги, поскольку не оставляет попыток сменить власть в России.
«Идет постоянное давление на российское руководство. Изначально на Западе полагали, что меры воздействия на окружение президента России Владимира Путина сыграют значимую роль во внешней и внутренней политике и что у западных стран получится диктовать свои условия жизни в России. Они в этом ошиблись. Более 17500 санкций касательно бизнеса и номенклатуры также не привели к ожидаемому результату. Нынешние очень глупые шаги со стороны деятелей Евросоюза, попытка унизить наших граждан говорят о безысходности действий, направленных на разрушение России», — сказал Чепа.
Собеседник НСН также предположил, как новые ограничения отразятся на рядовых россиянах.
«Те, кто привык отдыхать в Куршевеле и Сен-Тропе, наверное, очень расстроятся, но большинство этого не заметит. Запад пытается воздействовать на определенные слои российского общества, но я абсолютно уверен, что он по-прежнему не сможет добиться ожидаемого результата глупыми драконовскими мерами. Думаю, такое поведение Евросоюза вызовет сарказм у россиян, только не по отношению к простым европейцам, а именно к сегодняшнему руководству ЕС», — добавил депутат.
В заключение Чепа подчеркнул, что Россия не должна вводить аналогичные ответные меры.
«Зачем унижать простых людей? Пусть приезжают к нам, россияне — гостеприимная нация, у нас все открыто. Пусть смотрят нашу культуру, которая значительно выше, чем то, что декларирует и навязывает сегодня Запад. Метод неоколониализма, проводимый в мире западными государствами, для нас неприемлем», — подытожил он.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил «ряд стран» в использовании санкций для оказания дополнительного политического давления на неугодных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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