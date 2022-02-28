Захарова назвала причины политической катастрофы в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что молчание Запада по Донбассу — одна из причин гуманитарной и политической катастрофы в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова: Оправдываться и отчитываться не считаем нужным

По мнению Захаровой, второй причиной стали «эксперименты НАТО».

Ранее официальный представитель МИД подчеркнула, что у России еще друзья в мире. В пример Захарова привела Китай.


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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМария Захарова
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