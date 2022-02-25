Захарова: Оправдываться и отчитываться не считаем нужным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти не считают нужным оправдываться и отчитываться по своей политике. Соответствующее заявление Захарова сделала в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

Захарова назвала цель российской операции на Украине

Она указала на то, что за санкциями Запада, как обычно, последует ответ России. «Все остальное будем делать так, как нам выгодно», - приводит ее цитату агенство.

Ранее в пятницу власти Великобритании объявили о введении санкций лично против президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры