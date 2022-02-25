Захарова: Оправдываться и отчитываться не считаем нужным

Она указала на то, что за санкциями Запада, как обычно, последует ответ России. «Все остальное будем делать так, как нам выгодно», - приводит ее цитату агенство.

Ранее в пятницу власти Великобритании объявили о введении санкций лично против президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.



