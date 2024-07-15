Захарова назвала предсказуемым покушение на Трампа

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала предсказуемым покушение на экс-лидера США Дональда Трампа. По ее словам, официальный Вашингтон неоднократно заявлял о физическом устранении бывшего хозяина Белого дома. Об этом дипломат заявила в интервью изданию «Комсомольская правда».

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Она отметила, что на подобные призывы давно обратили внимание в России. В частности, отметила она, призывали уничтожить Трампа публицист Роберт Каган и конгрессмен Дэн Голдман.

Ранее Трамп назвал фантастической работу Секретной службы США во время покушения.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПокушениеДональд ТрампМария Захарова

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