Захарова назвала попытку атаки дронов на Новую Москву и Подмосковье актом терроризма
Попытка Киева атаковать Новую Москву и Московскую область с помощью беспилотников — акт терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса». По данным Минобороны, террористическую атаку на объекты в столичном регионе пытались совершить пять БПЛА, пишет Ura.ru.
Как отметила Захарова, дроны попытались атаковать район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе аэропортом. Дипломат назвала ЧП «очередным актом терроризма».
«Учитывая, что эти теракты [президент Украины Владимир] Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам представителя МИД, международное сообщество должно осознать, что США, Великобритания и Франция, которые финансируют Киев, поддерживают террористический режим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru