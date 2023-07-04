Захарова назвала попытку атаки дронов на Новую Москву и Подмосковье актом терроризма

Попытка Киева атаковать Новую Москву и Московскую область с помощью беспилотников — акт терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса». По данным Минобороны, террористическую атаку на объекты в столичном регионе пытались совершить пять БПЛА, пишет Ura.ru.

Как отметила Захарова, дроны попытались атаковать район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе аэропортом. Дипломат назвала ЧП «очередным актом терроризма».

«Учитывая, что эти теракты [президент Украины Владимир] Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, то это терроризм международный», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД, международное сообщество должно осознать, что США, Великобритания и Франция, которые финансируют Киев, поддерживают террористический режим.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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