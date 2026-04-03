СМИ: Трамп готовит США к военной экономике

В скором времени в США планируют представить проект бюджета на 2027 год, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, основной акцент в нём будет сделан на резкий рост военных расходов. Увеличение финансирования американской армии хотят обеспечить за счёт урезания расходов на здравоохранение и часть внутренних программ.

Если проект примут, то США начнут перестраивать экономику под долгую военную конфронтацию.

Иран сумел дать достойный отпор США и Израилю, сейчас американский лидер Дональд Трамп пытается сохранить лицо, выходя из конфликта с Ираном, и ищет виноватых в своем провале. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры