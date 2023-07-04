Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Минобороны сообщило о пресечении атаки украинских беспилотников по объектам в Новой Москве и Подмосковье. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Собянин рассказал об отражении атаки украинских дронов в Новой Москве и Подмосковье

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — указали в министерстве.

По данным военного ведомства, четыре дрона на территории Новой Москвы уничтожили средства противовоздушной обороны. Еще один беспилотник подавили средства радиоэлектронной борьбы, аппарат упал на территории Одинцовского района.

Пострадавших при попытке террористической атаки нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Новой Москве и Московской области, отмечает телеканал «360». Все обнаруженные беспилотники ликвидировали, пишет «Свободная пресса».

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Фото: elan_driver/VK
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