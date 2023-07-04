Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

На подлете к Москве сбиты, по уточненным данным, четыре беспилотника

Средства от продажи «Челси», которые должны быть направлены «всем пострадавшим» от конфликта на Украине, невозможно перевести в Россию

Гражданин Таджикистана, напавший на силовиков в аэропорту Кишинева, умер в больнице

Минтранс предлагает ввести штрафы для водителей электросамокатов

«Радиоточка НСН» разыгрывает винил с автографом Дианы Арбениной