Компании стали на треть реже повышать зарплаты россиянам

В 67% случаев заработок россиянам повышали на 10%. По словам экспертов, на фоне роста налоговой нагрузки и охлаждения экономики компании перешли в режим жесткой экономии. Кроме того, штаты многих компаний уже сформированы, а сотрудники имеют достойный уровень дохода.

Среди других причин снижения темпов роста зарплат — высокие процентные ставки по кредитам, которые ограничивают доступ бизнеса к заемному финансированию. Во II квартале треть опрошенных граждан ждет увеличения зарплаты на 10%, а 27% — на 20%. Для удержания кадров предприятия предлагают различные средства мотивации: гибкий график, удаленную работу, расширенный социальный пакет.

Ранее глава Минфина посоветовал бизнесу готовиться к трудным временам и экономить деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

