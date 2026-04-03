Компании стали на треть реже повышать зарплаты россиянам

В I квартале текущего года у 10% граждан России выросла зарплата, что на треть меньше, чем было за аналогичный период 2025 года (14%), сообщают «Известия» со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

В 67% случаев заработок россиянам повышали на 10%. По словам экспертов, на фоне роста налоговой нагрузки и охлаждения экономики компании перешли в режим жесткой экономии. Кроме того, штаты многих компаний уже сформированы, а сотрудники имеют достойный уровень дохода.

Среди других причин снижения темпов роста зарплат — высокие процентные ставки по кредитам, которые ограничивают доступ бизнеса к заемному финансированию. Во II квартале треть опрошенных граждан ждет увеличения зарплаты на 10%, а 27% — на 20%. Для удержания кадров предприятия предлагают различные средства мотивации: гибкий график, удаленную работу, расширенный социальный пакет.

Ранее глава Минфина посоветовал бизнесу готовиться к трудным временам и экономить деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЭкономикаБизнесЗарплаты

