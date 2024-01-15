«Прошлогодний гороскоп»: Захарова высмеяла план ФРГ войны с Россией в 2025 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила «секретный план» властей Германии по подготовке к столкновению между НАТО и Россией с гороскопом.

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«Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», - написала она в соцсетях.

Захарова также предположила, что аналитическую часть текста журналисты немецкого СМИ подготовили под руководством главы МИД Германии Анналены Бербок.

Ранее издание Bild написало о том, что министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной. Военное ведомство прогнозирует эскалацию между РФ и Североатлантическим альянсом.


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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