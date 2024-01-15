«Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!» — написал Филиппо, комментируя статью Bild.

Ранее немецкое издание сообщило, что министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной. В публикации СМИ отмечается, что военное ведомство прогнозирует эскалацию между РФ и Североатлантическим альянсом.

По словам французского политика, США используют европейский континент в качестве игровой площадки и не хотят отказываться от третьей мировой войны. Повестка альянса до 2030 года в этом отношении ясна, добавил Филиппо.

Ранее президент США Джо Байден сообщал об угрозах для НАТО из-за ситуации на Украине. По его словам, Россия «угрожает некоторым союзникам» по альянсу, что увеличивает риски вовлечения США в конфликт, передает «Радиоточка НСН».



