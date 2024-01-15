Во Франции призвали уничтожить НАТО из-за подготовки ФРГ к войне с Россией
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости «уничтожить НАТО», поскольку альянс пытается развязать Третью мировую войну, следует из публикации в соцсетях политика.
«Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!» — написал Филиппо, комментируя статью Bild.
Ранее немецкое издание сообщило, что министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной. В публикации СМИ отмечается, что военное ведомство прогнозирует эскалацию между РФ и Североатлантическим альянсом.
По словам французского политика, США используют европейский континент в качестве игровой площадки и не хотят отказываться от третьей мировой войны. Повестка альянса до 2030 года в этом отношении ясна, добавил Филиппо.
Ранее президент США Джо Байден сообщал об угрозах для НАТО из-за ситуации на Украине. По его словам, Россия «угрожает некоторым союзникам» по альянсу, что увеличивает риски вовлечения США в конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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