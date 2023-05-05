«Неблагодарные»: Захарова оценила снос памятника Красной армии в Польше
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала снос «Памятника благодарности Красной Армии» в Польше.
По её словам, принявшие решение о демонтаже монумента на месте захоронения более 500 солдат 1-го Украинского фронта теперь официально «неблагодарные».
«С этого дня они официально «неблагодарные», - написала она.
Ранее в польских Глубчицах по инициативе Института национальной памяти Польши был демонтирован «Памятник благодарности Красной Армии», который был установлен в 1945 году в память о 676 воинах 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru