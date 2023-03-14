Захарова: Зерновая сделка продлена на 60 дней из-за «перекоса» в исполнении условий

По ее словам, разъяснения России абсолютно открыты и основаны на тех соглашениях, договоренностях и формулировках, которые были зафиксированы на бумаге.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка в стамбульском формате, как и предполагалось, продлена. Он также отметил, что был подтвержден ее пакетный характер. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя НСН продление зерновой сделки, заявлял, что было бы лучше сформировать резерв зерна в России.

