Захарова: Зерновая сделка продлена на 60 дней из-за «перекоса» в исполнении условий

Продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120 связано с неравномерным выполнением ее условий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с каналом «Звезда».

«Перекос должен быть устранен», - сказала Захарова.

В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли

По ее словам, разъяснения России абсолютно открыты и основаны на тех соглашениях, договоренностях и формулировках, которые были зафиксированы на бумаге.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка в стамбульском формате, как и предполагалось, продлена. Он также отметил, что был подтвержден ее пакетный характер. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя НСН продление зерновой сделки, заявлял, что было бы лучше сформировать резерв зерна в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМария Захарова
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