Захарова назвала нелегитимным новый санкционный режим Евросоюза против РФ
Новый антироссийский режим санкций Евросоюза является нелегитимным «с точки зрения международного права». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что он направлен против граждан РФ и российских компаний, якобы ответственных «за дестабилизацию или дестабилизирующие действия где-то за границей».
«Написанная формулировка могла быть любой, мы видим, что им повода уже особо и не требуется для введения санкций», - заключила Захарова.
Ранее Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций в отношении России за «дестабилизирующие действия за границей», в том числе, за участие в действиях и политике властей РФ по подрыву основополагающих ценностей объединения и его участников, их безопасности, независимости и целостности, а также ценностей международных организаций и третьих государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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