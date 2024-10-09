Захарова назвала нелегитимным новый санкционный режим Евросоюза против РФ

Новый антироссийский режим санкций Евросоюза является нелегитимным «с точки зрения международного права». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, что он направлен против граждан РФ и российских компаний, якобы ответственных «за дестабилизацию или дестабилизирующие действия где-то за границей».

«Написанная формулировка могла быть любой, мы видим, что им повода уже особо и не требуется для введения санкций», - заключила Захарова.

Ранее Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций в отношении России за «дестабилизирующие действия за границей», в том числе, за участие в действиях и политике властей РФ по подрыву основополагающих ценностей объединения и его участников, их безопасности, независимости и целостности, а также ценностей международных организаций и третьих государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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