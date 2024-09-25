Лавров: Запад ввел против России более 21 тысячи санкций

По его словам, эти незаконные ограничения и их «экстерриториальное применение» - это «нелегитимный рейдерский подход».

«Он бьёт по беднейшим странам и нуждающимся группам населения, лишая их доступных продовольствия, энергоресурсов и удобрений», - отметил российский министр.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российской экономике удаётся противодействовать различным вызовам, в том числе санкционному давлению, сообщает RT.

