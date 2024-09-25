Лавров: Запад ввел против России более 21 тысячи санкций

Коллективный Запад ввёл против России более 21 тысячи санкций. Об этом на совещании глав МИД «Большой двадцатки» (G20) заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По его словам, эти незаконные ограничения и их «экстерриториальное применение» - это «нелегитимный рейдерский подход».

«Он бьёт по беднейшим странам и нуждающимся группам населения, лишая их доступных продовольствия, энергоресурсов и удобрений», - отметил российский министр.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российской экономике удаётся противодействовать различным вызовам, в том числе санкционному давлению, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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