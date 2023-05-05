Захарова назвала «мирный план» Зеленского американской методичкой по разжиганию конфликта
Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «мирный план» по урегулированию на Украине — очередная «методичка» США по разжиганию конфликта в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает предложения Зеленского «единственным мирным планом по Украине» и не воспринимает всерьез мирную инициативу Китая.
«Во-первых, это не ЕС считает. И даже не Боррель. А США. Во-вторых, если бы ЕС был в состоянии "считать", то в такой ситуации не оказался бы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кроме того, дипломат отметила, что Боррель не воспринимает предложения от имени пятой части населения и ведущей экономики планеты. Захарова назвала представителя ЕС человеком «с колониальной логикой» и «не смыслящим в геополитике».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru