Небензя: «Мирный план» Киева не имеет отношения к реальности

«У них появляются разного рода экстравагантные идеи, в том числе состоящий из 10 пунктов план, который не имеет ничего общего с реальностью», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил формулу урегулирования украинского конфликта из десяти пунктов. В числе предложений Киев указал вывод российских войск и прекращение боевых действий, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности. По данным СМИ, украинская сторона дорабатывает «мирный план» и намерена представить его в феврале.

При этом в Кремле отмечали, что предложения Киева не учитывают текущие реалии, и урегулирование невозможно без признания четырех регионов российскими, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

