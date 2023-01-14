Небензя: «Мирный план» Киева не имеет отношения к реальности
Предложенный властями Украины «мирный план» не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«У них появляются разного рода экстравагантные идеи, в том числе состоящий из 10 пунктов план, который не имеет ничего общего с реальностью», — приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил формулу урегулирования украинского конфликта из десяти пунктов. В числе предложений Киев указал вывод российских войск и прекращение боевых действий, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности. По данным СМИ, украинская сторона дорабатывает «мирный план» и намерена представить его в феврале.
При этом в Кремле отмечали, что предложения Киева не учитывают текущие реалии, и урегулирование невозможно без признания четырех регионов российскими, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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