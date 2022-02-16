Захарова назвала Минские соглашения безальтернативными

По ее словам, при наличии политической воли договоренности могут быть выполнены за несколько месяцев.

Ранее политолог Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что обсуждение признания ЛНР и ДНР Россией – то же самое, что и сообщения Запада о нападении РФ на Украину, но только республики до сих пор сами не продемонстрировали своей самостоятельности.

