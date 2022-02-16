Захарова назвала Минские соглашения безальтернативными
Минские соглашения в свете обращения Госдумы признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики являются безальтернативными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, при наличии политической воли договоренности могут быть выполнены за несколько месяцев.
Ранее политолог Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что обсуждение признания ЛНР и ДНР Россией – то же самое, что и сообщения Запада о нападении РФ на Украину, но только республики до сих пор сами не продемонстрировали своей самостоятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru