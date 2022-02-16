Захарова назвала Минские соглашения безальтернативными

Минские соглашения в свете обращения Госдумы признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики являются безальтернативными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

США предупредили, что признание ДНР и ЛНР будет отказом РФ от минских соглашений

По ее словам, при наличии политической воли договоренности могут быть выполнены за несколько месяцев.

Ранее политолог Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что обсуждение признания ЛНР и ДНР Россией – то же самое, что и сообщения Запада о нападении РФ на Украину, но только республики до сих пор сами не продемонстрировали своей самостоятельности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минские СоглашенияМария ЗахароваМИД РФРоссия
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