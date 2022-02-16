США предупредили, что признание ДНР и ЛНР будет отказом РФ от минских соглашений

В Госдепартаменте США предупредили о том, что поддержка обращения Госдумы о признании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР будет считаться отказом России от минских соглашений.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что будут считать это подрывом суверенитета Украины. Накануне, 15 февраля, большая часть депутатов поддержала проект обращения к президенту РФ с просьбой признать ЛДНР в качестве полноценных государств.

«Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, находящихся с 2014 года под контролем российских прокси», — заявила замгоссекретарь Венди Шерман в интервью «Украинской правде».

Завершение военных учений к 16 февраля является победой российской дипломатии, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
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