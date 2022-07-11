Захарова назвала главу МИД Великобритании Трасс деструктивной особой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что глава МИД Британии Лиз Трасс - «кровожадная и деструктивная особа».
Он разместила фото британского министра на танке и напомнила её обещание «обеспечить поражение России в спецоперации в случае избрания на пост премьер-министра
«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», - добавила Захарова.
Ранее Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, заявив, что может «выполнять обещания и принимать сложные решения», сообщает «Свободная пресса».
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