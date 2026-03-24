Фон дер Ляйен пожаловалась на отказ от российского газа «за одну ночь»
Европе пришлось пережить болезненный отказ от российского газа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.
«Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», - рассказала глава ЕК.
По ее словам, Европа была вынуждена одномоментно пережить отказ от газа из РФ, топливо оказалось «под запретом буквально за одну ночь».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза в приоритете трансфер на экологически чистые и внутренние источники энергии, пишет 360.ru.
Фон дер Ляйен пожаловалась на отказ от российского газа «за одну ночь»
