СМИ: Концерт Канье Уэста в Петербурге решили провести

Один из собеседников рассказал, что «запрета на проведение концерта нет», а другой прямо заявил, что «концерт будет».

Глава Say Agency Анна Субчева, в свою очередь, отметила, что пробела была не в организаторах, а в площадке «Газпром Арена».

мУ нас есть письмо, подтверждающее разрешение на выход в анонс и продажу от площадки. Поэтому свои нюансы технические площадка преодолела. И теперь у нас все хорошо», - заключила она.

Ранее выступавший за отмену шоу глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что концерт американского исполнителя Канье Уэста состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

