СМИ: Концерт Канье Уэста в Петербурге решили провести
Выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Один из собеседников рассказал, что «запрета на проведение концерта нет», а другой прямо заявил, что «концерт будет».
Глава Say Agency Анна Субчева, в свою очередь, отметила, что пробела была не в организаторах, а в площадке «Газпром Арена».
мУ нас есть письмо, подтверждающее разрешение на выход в анонс и продажу от площадки. Поэтому свои нюансы технические площадка преодолела. И теперь у нас все хорошо», - заключила она.
Ранее выступавший за отмену шоу глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что концерт американского исполнителя Канье Уэста состоится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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