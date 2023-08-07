Захарова назвала «формулу Зеленского» бессмысленным ультиматумом России

Дипломат отметила, что министерство «приняло к сведению» информацию о консультациях по Украине. Встреча прошла в Джидде 5-6 августа, напоминает RT.

«Подтверждаем нашу позицию по так называемой "формуле мира" Зеленского ... Ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», — подчеркнула Захарова.

В МИД считают, что «всеобъемлющее, устойчивое и справедливое» урегулирование конфликта возможно, если Киев прекратит бои и террористические атаки, а Запад — накачивание ВСУ вооружениями. Захарова подчеркнула, что необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признать новые территориальные реалии, обеспечить демилитаризацию и денацификацию страны, а также права русскоязычных граждан и нацменьшинств.

«Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия», — добавила дипломат.

