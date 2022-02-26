МИД: Россия близка к точке невозврата в отношениях с Западом

Россия в отношениях с Западом подошла к черте, за которой следует точка невозврата. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

Захарова: Оправдываться и отчитываться не считаем нужным

Как отметила дипломат, РФ исходит из собственных интересов и делает «то, что выгодно нам как стране, как народу». Захарова напомнила, что Москва вела диалог и предлагала решения в рамках коллективной безопасности.

«Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу — каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов <...> Мы исходили всегда из диалога, но когда эти опции одна за другой англосаксами были закрыты, мы стали действовать по-другому. Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата», — указала представитель МИД.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
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