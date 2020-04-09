РФ попросила Чехию отдать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Глава Минобороны Сергей Шойгу направил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой о передаче РФ снесенного в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, в письме Шойгу выразил сожаление в связи с произошедшим, отметив, что операция под руководством Конева по освобождению Праги от нацистов сохранила жизнь сотням тысячам чехов.

В письме Шойгу попросил «как можно скорее передать памятник РФ». В частности, министр отметил, что Россия готова понести все финансовые затраты.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу был демонтирован в Праге в начале апреля. Его перенесли в депозитарий, который впоследствии станет частью экспозиции нового Музея памяти XX века.


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ФОТО: РИА Новости / Эдуард Эрбен
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