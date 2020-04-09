РФ попросила Чехию отдать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Глава Минобороны Сергей Шойгу направил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой о передаче РФ снесенного в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, в письме Шойгу выразил сожаление в связи с произошедшим, отметив, что операция под руководством Конева по освобождению Праги от нацистов сохранила жизнь сотням тысячам чехов.
В письме Шойгу попросил «как можно скорее передать памятник РФ». В частности, министр отметил, что Россия готова понести все финансовые затраты.
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу был демонтирован в Праге в начале апреля. Его перенесли в депозитарий, который впоследствии станет частью экспозиции нового Музея памяти XX века.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
- Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек