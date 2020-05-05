Инициатор сноса памятника Коневу в Праге пожаловался на «неадекватную реакцию» России

Инициатор демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу Ондржей Коларж пожаловался на «неадекватную реакцию» России. Свое мнение он высказал в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем глава района Прага-6 назвал решение о сносе монумента «легальным».

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Коларж утверждает, что Россия на событие стала «реагировать угрозами», а также продемонстрировала «ненадлежащее вмешательство во внутренние дела Праги-6 и Чешской республики», передает РИА Новости. Он призвал главу ЕК «принять решительные меры» для того, чтобы Россия поняла, что подобное поведение неприемлемо. Коларж отметил также, что РФ обвиняет Запад в переписывании истории и ведет против Евросоюза гибридную войну.

Памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля, сообщает Ura.ru. Власти пообещали разместить его в Музее памяти ХХ века.

Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН назвал такое поведение не просто оскорбительным, а святотатством. По его мнению, таким образом России нанесен тяжелый несправедливый удар.

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ФОТО: РИА Новости / Эдуард Эрбен
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