Захарова назвала действия Борреля «дипломатией преследования»

Линия поведения верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время африканского турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова — «дипломатия преследования». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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Дипломат пояснила, что Боррель отреагировал в публичном пространстве на все мероприятия с участием Лаврова и «буквально по пятам преследует» главу МИД РФ, пишет RT. Захарова отметила, что глава евродипломатии не является пресс-секретарем или «человеком, который должен быть сфокусирован исключительно на действии российской стороны».

Кроме того, по словам дипломата, Боррель и другие представители ЕС постоянно «прибывают туда, где была российская делегация».

«Как будто они боятся, что ли, что страны, в частности, африканского континента, наконец то выйдут из под их воли», — предположила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ обнаружила в словах Борреля о том, что российские СМИ запрещают в Европе в рамках защиты свободы слова, «новые краски с оттенками неадекватности», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровЕвросоюзМИД РФМария Захарова
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