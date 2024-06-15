ВС Швеции: Российский Су-24 нарушил воздушное пространство страны

Вооруженные силы Швеции утверждают, что российский самолет вторгся в воздушное пространство страны в районе острова Готланд.

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Отмечается, что инцидент произошел днем в пятницу, 14 июня. По информации Вооруженных сил Швеции, экипаж российского бомбардировщика не реагировал на предупреждение, из-за чего в воздух были подняты два военных самолета JAS 39 Gripen.

ВС Швеции утверждают, что пребывание самолета в воздушном пространстве королевства было недолгим.

Ранее пограничная служба Финляндии заподозрила четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Российская АвиацияШвецияСу-24

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