ВС Швеции: Российский Су-24 нарушил воздушное пространство страны
Вооруженные силы Швеции утверждают, что российский самолет вторгся в воздушное пространство страны в районе острова Готланд.
Отмечается, что инцидент произошел днем в пятницу, 14 июня. По информации Вооруженных сил Швеции, экипаж российского бомбардировщика не реагировал на предупреждение, из-за чего в воздух были подняты два военных самолета JAS 39 Gripen.
ВС Швеции утверждают, что пребывание самолета в воздушном пространстве королевства было недолгим.
Ранее пограничная служба Финляндии заподозрила четыре российских самолета в нарушении воздушного пространства страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru