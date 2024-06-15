NASA может начать спасательную операцию экипажа корабля Starliner

По данным газеты, через несколько часов после отделения ракеты-носителя в капсуле началась утечка гелия. Сейчас два астронавта находятся на Международной космической станции (МКС). Астронавты должны были вернуться на Землю 14 июня, но их прилет отложили до 22 числа, так как корабль компании Boeing не смог стартовать с первого раза.

Кроме того, у корабля отказали четыре двигателя. Эксперты NASA допускают, что экипаж «застрянет» на МКС, и ему потребуется эвакуация.



Ранее в NASA заявили об успешном запуске ракеты-носителя Atlas V, который впервые вывел на орбиту корабль Starliner с экипажем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

