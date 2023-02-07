Лавров: Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Так Лавров отреагировал на слова Борреля о том, что Мали и Эритрея являются «легкими странами» для России.

Министр добавил, что последние заявления из европейских столиц относительно сотрудничества России со странами Африки отражают «неоколониальные инстинкты» Запада.

Лавров: Россия надеется на скорые поставки товаров в Мали

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Мали получил степень командора национального ордена Мали.

Ранее глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что Мали будет развивать торговые отношения с Россией и выступает против любых санкций, в том числе наложенных на другие государства, отмечает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АфрикаЕвросоюзСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры