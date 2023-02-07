Лавров: Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Так Лавров отреагировал на слова Борреля о том, что Мали и Эритрея являются «легкими странами» для России.

Министр добавил, что последние заявления из европейских столиц относительно сотрудничества России со странами Африки отражают «неоколониальные инстинкты» Запада.