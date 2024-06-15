Певица Лолита рассказала о «заразности» музыки группы «Король и Шут»
15 июня 202421:48
Певица Лолита Милявская заявила, что ей нравятся тексты и энергетика группы «Король и Шут», отмечает NEWS.ru.
«Еще мне нравится, что они заложили собственный тренд, которому теперь можно только подражать. Они заразны в хорошем творческом смысле», — сказала Лолита.
Певица признась, что ее тоже назвали панком — поэтому она все же увидела в «Короле и Шуте» «своих» людей.
Ранее певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН призвала молодых музыкантов делать музыку с любовью и призналась, что хотела бы записать песню в жанре рок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru