Певица Лолита рассказала о «заразности» музыки группы «Король и Шут»

Певица Лолита Милявская заявила, что ей нравятся тексты и энергетика группы «Король и Шут», отмечает NEWS.ru.

Певец SHAMAN подтвердил, что именно Лолита дала ему знаковый псевдоним
«Еще мне нравится, что они заложили собственный тренд, которому теперь можно только подражать. Они заразны в хорошем творческом смысле», — сказала Лолита.

Певица признась, что ее тоже назвали панком — поэтому она все же увидела в «Короле и Шуте» «своих» людей.

Ранее певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН призвала молодых музыкантов делать музыку с любовью и призналась, что хотела бы записать песню в жанре рок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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