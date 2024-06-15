Швейцария обыграла Венгрию в матче Евро-2024

Встреча группы А, которая состоялась в Германии, завершилась со счетом 3:1 в пользу швейцарских футболистов.

В составе победителей мячи забили Квадво Дуа (на 12-ой минуте), Мишель Эбишер (на 45-ой минуте) и Брель Эмболо (на 90+3). У сборной Венгрии гол на счету Барнабаша Варги (забил на 66-ой минуте).

Чемпионат Европы по футболу пройдет 14 июня-14 июля. Сборная России не принимает участия в турнире из-за отстранения от международных соревнований на фоне событий на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

