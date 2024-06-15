На Оби столкнулось судно с баржей, погиб человек

В результате инцидента погибла женщина, еще два человека пострадали.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее в Благовещенске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов, которые находились на тротуаре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

