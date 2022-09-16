Захарова назвала безнравственным отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II

По ее словам, в качестве предлога для такого решения Лондон назвал специальную военную операцию. «Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками — Бандерой и Шухевичем», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что образ королевы Елизаветы II, которая за все годы своего правления не вмешивалась в политику, не стал препятствием для властей Великобритании решать собственные конъюнктурные задачи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин изначально не планировал участвовать в мемориальных мероприятиях, посвящённых Елизавете II. Так он прокомментировал сообщения о том, что Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны британской королевы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

