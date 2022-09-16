Захарова назвала безнравственным отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II
Объявленный посольству России в Великобритании отказ в приглашении на похороны Елизаветы II — это безнравственная попытка использовать национальную трагедию в сведении счетов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
По ее словам, в качестве предлога для такого решения Лондон назвал специальную военную операцию. «Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками — Бандерой и Шухевичем», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что образ королевы Елизаветы II, которая за все годы своего правления не вмешивалась в политику, не стал препятствием для властей Великобритании решать собственные конъюнктурные задачи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин изначально не планировал участвовать в мемориальных мероприятиях, посвящённых Елизавете II. Так он прокомментировал сообщения о том, что Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны британской королевы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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