Песков заявил, что Путин не планировал присутствовать на похоронах Елизаветы II
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин изначально не планировал участвовать в мемориальных мероприятиях, посвящённых Елизавете II, сообщает РИА Новости.
Комментируя сообщения в СМИ о том, что Россию, Белоруссию и Мьянму не пригласили на похороны британской королевы, он напомнил, что российский лидер «направил телеграмму с соболезнованиями».
«Вы знаете, что президент направил телеграмму с соболезнованиями, каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Букингемском дворце заявили, что похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября, сообщают «Невские новости». По информации источников Reuters, правительство Великобритании не стало приглашать на них представителей России, Белоруссии и Мьянмы.
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