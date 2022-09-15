СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II стражник упал в обморок

Во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце королевский стражник упал в обморок, сообщает Daily Mail.

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По данным издания, это произошло во время дежурства рядом с гробом королевы. На помощь мужчине поспешила полиция. В это время трансляция церемонии была приостановлена на непродолжительное время.

Напомним, 14 сентября в Лондоне началось публичное прощание с умершей королевой Великобритании Елизаветой II. Вестминстерский холл будет открыт до утра 19 сентября. В этот же день состоятся похороны королевы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Елизавета IIВеликобритания
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