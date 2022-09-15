СМИ: во время дежурства у гроба Елизаветы II стражник упал в обморок

По данным издания, это произошло во время дежурства рядом с гробом королевы. На помощь мужчине поспешила полиция. В это время трансляция церемонии была приостановлена на непродолжительное время.

Напомним, 14 сентября в Лондоне началось публичное прощание с умершей королевой Великобритании Елизаветой II. Вестминстерский холл будет открыт до утра 19 сентября. В этот же день состоятся похороны королевы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

