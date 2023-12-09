Захарова назвала бессмысленной «корейскую» модель урегулирования на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP заявила, что попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования на Украине бессмысленны.
По её словам, это касается и «корейской» модели, в целом нужны «совершенно иные решения».
«Главное, необходима политическая воля к миру со стороны тех, кто спровоцировал этот конфликт и продолжает делать всё для его постоянной и опасной эскалации», - подчеркнула она.
Захарова добавила, что в Москве пока не видят «политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг украинского зерна «бесконечной возней», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru