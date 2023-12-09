Захарова назвала бессмысленной «корейскую» модель урегулирования на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP заявила, что попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования на Украине бессмысленны.

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По её словам, это касается и «корейской» модели, в целом нужны «совершенно иные решения».

«Главное, необходима политическая воля к миру со стороны тех, кто спровоцировал этот конфликт и продолжает делать всё для его постоянной и опасной эскалации», - подчеркнула она.

Захарова добавила, что в Москве пока не видят «политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг украинского зерна «бесконечной возней», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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